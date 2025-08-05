الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

أحمد نبيل وتخوفات
أحمد نبيل وتخوفات الطرد من شقته الإيجار، فيتو

قانون الإيجار القديم، وجه الفنان أحمد نبيل، الممثل وفنان البانتوميم، رسالة مؤثرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد التصديق على قانون الإيجار القديم، عبر فيها عن تخوفه من طرده من شقته الإيجار، التي يقطن فيها منذ 50 عامًا، وأسسها ودفع فيها "خلو رجل"، ليسكن فيها.

رسالة مؤثرة من فنان البانتوميم لطرده من الشقة

وأشار الفنان أحمد نبيل إلى أنه يعيش في الشقة مع زوجته حاليًا، وأن معاشه يكفيه بالكاد لشراء أدويته الشهرية، وذلك بعد اعتزاله الفن، مؤكدًا تخوفه من طرده من شقته. 

 

رسالة مؤثرة من الفنان أحمد نبيل، فيتو
رسالة مؤثرة من الفنان أحمد نبيل، فيتو

وفي رسالته المؤثرة التي وجهها لـ رئيس الجمهورية، قال الفنان أحمد نبيل: "يعز علي أن يصدر قانون يطردني من الشقة التي أسستها بعرقي ودفعت خلو رجل، ولمدة خمسون عام أدفع الإيجار، وعشت بها أنا وزوجتي وأولادي، ولأني فنان ملتزم لم أمتلك شقة".

واستطرد أحمد نبيل: "وقد تزوج أولادي وأعيش مع زوجتي ومعاشي يكفي قيمة دوائي الشهري أنا وزوجتي، ولولا مساعدة أولادي ما صمدنا في هذه الأيام العجاف، ولأني فنان متميز بفني، فقد اعتزلت احتراما لتاريخي الفني..".

فنان البانتوميم أحمد نبيل، فيتو
فنان البانتوميم أحمد نبيل، فيتو


وعبر أحمد نبيل عن تخوفه من الطرد من شقة الإيجار، فقال: "وقد تم تكريمي عن مسيرتي الفنية لريادتي لفن راقي (البانتوميم)، والمفروض ستوضع لافتة على باب العمارة تذكر أني عشت في هذه العمارة... وبعد صدور هذا القرار ستكون اللافتة عبارتها (تم طرد الفنان القدير أحمد نبيل بقرار... الجمهورية من هذه العمارة".

فنان الغلابة يشكو من طرده بعد 60 عامًا

وكان الفنان أحمد الحلواني قد عبر عن حزنه، في تصريحات إعلامية، بعد صدور قانون الإيجار القديم، حيث قال: "هنروح فين بعد كدا!، عرضت على المالك 30 ألف جنيه من 23 سنة لكنه رفض، واقترحت رفع الإيجار لـ 30 جنيها في الشهر بدلًا من 3 جنيهات ورفض".

الفنان أحمد الحلواني، فيتو
الفنان أحمد الحلواني، فيتو

وتابع: "المالك رفع قضية وخسر، وأنا بدفع الإيجار في المحكمة، رفع عليا قضية إني قاعد غضب عنه، رغم إني مولود في الشقة، وعندي دلوقت 60 سنة".

وقال أحمد الحلواني: "البيت أصلًا مش ملكه، وخده بالحيازة، وأنا ساكن في الدرب الأحمر منطقة شعبية مش في الزمالك ولا المهندسين، طرد المستأجر مش كويس يا جماعة، الناس هتروح فين؟".

وأضاف أحمد الحلواني "أنا واخد لقب فنان الغلابة ولازم يبقى فيه رحمة ورأفة بالناس الغلابة اللي أنا منهم".

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق، أمس الاثنين، على قانون الإيجار القديم، القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين، إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

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