لوس أنجلوس 2028، ترامب يوقع قرارا بإنشاء فريق عمل للأولمبياد اليوم

كشفت تقارير صحفية أن مسئولا بالإدارة الأمريكية أكد أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، قرارا تنفيذيا بإنشاء فريق عمل أولمبي تابع للبيت الأبيض للتعامل مع الأمن وقضايا أخرى تتعلق بدورة الألعاب الأولمبية عام 2028.

وتستضيف الولايات المتحدة دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس بعد 3 سنوات.

وقال المسؤول إن فريق العمل، الذي يتكون من أعضاء من حكومة ترامب والوكالات الحكومية، سينسق العمل على مستوى الحكومة الاتحادية وإدارة الولايات والمحليات بشأن النقل.

وأضاف المسؤول في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن القرار "سيعمل أيضا على تبسيط عملية الحصول على التأشيرات والاعتمادات للأجانب من الرياضيين والمدربين والمسؤولين ووسائل الإعلام".



وأصدر منظمو دورة لوس أنجلوس الشهر الماضي الجدول المبدئي للمنافسات الأولمبية وسبق للمدينة استضافة الألعاب الأولمبية عامي 1932 و1984.

وقال كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، في بيان: "إن إنشاء فريق العمل هذا يمثل خطوة مهمة للأمام في جهودنا التخطيطية ويعكس التزامنا المشترك بتقديم ليس فقط أكبر أولمبياد، بل أعظم أولمبياد يشهده العالم على الإطلاق في صيف عام 2028".

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، أمس الإثنين: "خلال ولايته الأولى، لعب الرئيس ترامب دورا محوريا في ضمان ترشيح أمريكا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2028 في لوس أنجلوس، يرى الرئيس أنه لشرف عظيم أن يشرف على هذا الحدث الرياضي العالمي في ولايته الثانية".



وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الجدول الزمني الخاص بأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 30 يوليو 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في الجدول الزمني إقامة حفل الافتتاح الرسمي للدورة يوم 14 يوليو، على أن تبدأ المنافسات يوم 12 يوليو، ويقام حفل الختام يوم 30 من الشهر نفسه.

وجاء الجدول الزمني كاملا كالتالي:

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