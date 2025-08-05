غرفة عمليات قومي حقوق الإنسان تستأنف أعمالها لثاني أيام التصويت بانتخابات الشيوخ

تستأنف غرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الثلاثاء، أعمالها وذلك برئاسة السفير محمود كارم رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة المركزية، والدكتورة دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.

غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان

ويأتي تشكيل الغرفة في إطار جهود المجلس لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان سلامة الإجراءات الانتخابية، دعما للدور الرقابي الذي يضطلع به في متابعة الانتخابات من منظور حقوقي ومهني، وحرصًا على رصد وتوثيق أي ملاحظات أو شكاوى قد ترد من أطراف العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

وأكد السفير محمود كارم أن المجلس يتابع العملية الانتخابية وفقًا لاختصاصاته القانونية، ويحرص على ضمان احترام حقوق الناخبين وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات تمثل أحد أهم مظاهر ممارسة الحق السياسي، وأن التصويت الحر النزيه هو حجر الزاوية في بناء دولة ديمقراطية حديثة. وأوضح أن المجلس يعمل على توفير بيئة آمنة وفعالة لرصد أية ملاحظات أو خروقات محتملة والتعامل معها في إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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