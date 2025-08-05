الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مستشار الرئيس للتنمية المحلية يدلي بصوته في التجمع (فيديو)

اللواء خالد فوده
اللواء خالد فوده مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية

 أدلى منذ قليل اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء السابق، بصوته في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمنطقة التجمع الخامس، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن القاهرة.


وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع داخل مصر.  
 

وفي إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، باشر رؤساء اللجان الفرعية عملهم منذ الصباح الباكر، حيث تواجد كل منهم بمقر اللجنة قبل الساعة التاسعة صباحًا بوقت كافٍ، استعدادًا لانطلاق التصويت في تمام التاسعة صباحًا.


إجراءات ما قبل بدء التصويت

ويتولى رئيس اللجنة الفرعية، بحضور أمناء اللجنة، ومندوبي المرشحين والقوائم - حال تواجدهم - والمسئول عن قوات التأمين،  اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية، تتضمن:

التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو المكان المخصص لحفظ صناديق الاقتراع.

التأكد من سلامة النوافذ وصناديق الاقتراع نفسها.

فحص دفاتر الاقتراع وجميع أوراق ومحاضر اللجنة.

مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية المثبتة على صناديق الاقتراع مع البيانات المدونة بمحضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).


فض القفل البلاستيكي الخاص بفتحة الإدلاء بالأصوات في صناديق نظامي الفردي والقوائم.


 

ويتم توثيق كافة هذه الإجراءات بمحضر فتح اليوم الثاني (نموذج 10 ش)، ووقع عليه رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوبو المرشحين أو القوائم، إلى جانب مسئول التأمين.

 

وفي حالة غياب أي من أمناء اللجنة، تم إثبات ذلك بمحضر اللجنة (نموذج 8 ش) وكذلك عبر التطبيق الإلكتروني المُعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.


إجراءات خاصة في حال وجود مخالفات
 

إذا تبيّن وجود خلل في الأختام أو الأقفال الخاصة بصناديق الاقتراع، يتم تسجيل الواقعة تفصيليًا بمحضر اللجنة (نموذج 8 ش)، مع إخطار اللجنة العامة على الفور. ويتم استخدام صناديق جديدة بديلة، مع التحفظ على الصناديق محل الشك لحين صدور قرار بشأنها من اللجنة العامة، مع إبلاغ لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية.

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