انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ البحيرة عقب تصويتها: لحظة تاريخية

حرصت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء، على الإدلاء بصوتها في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

محافظ البحيرة تفخر بمستوى الوعي السياسي الذي أظهره أبناء المحافظة

أعربت محافظ البحيرة، عقب الإدلاء بصوتها عن فخرها بمستوى الوعي السياسي الذي أظهره أبناء المحافظة، مشيدة بالإقبال الكبير على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والذي يعد حقا أصيلا وواجبًا والتزاما وطنيًا، كما ثمنت الدور الكبير لقضاء مصر الشامخ، في الإشراف على الانتخابات بكل حيادية وشفافية، والشرطة الباسلة فى تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

أهمية دور المواطن في بناء مستقبل أفضل

دعت المحافظ جميع أبناء البحيرة إلى المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن كل صوت يُعدّ حاسمًا في دعم مسيرة الديمقراطية، وإن هذه اللحظات التاريخية تبرز أهمية دور المواطن في بناء مستقبل أفضل، وتؤكد على أن صوت كل فرد هو حجر الأساس في بناء الوطن.

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