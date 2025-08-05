85 مليون يورو تنعش خزينة تشيلسي

أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن نادي تشيلسي يرغب في بيع ثلاثة لاعبين لتقليص لاعبي الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

وأفاد رومانو أن نادي بوروسيا دويتشلاند يستعد لضم أحد هؤلاء اللاعبين.

وبحسب التقارير، سيتم انتقال أوجوتشوكو لاعب تشيلسي البالغ من العمر 21 عامًا إلى نادي بيرنلي مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو، في حين أن تشوكويميكا الذي لعب لفريق بوروسيا دورتموند، على سبيل الإعارة إلى الموسم الماضي، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد أقنع المسؤولين، وقد يحصل بوروسيا دورتموند على خدمات لاعب خط الوسط مقابل 25 مليون يورو.

ويأمل البلوز في تحقيق عائد إجمالي يبلغ حوالي 85 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.