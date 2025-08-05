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رياضة

85 مليون يورو تنعش خزينة تشيلسي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

 أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن نادي تشيلسي يرغب في بيع ثلاثة لاعبين لتقليص لاعبي الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

وأفاد رومانو أن نادي بوروسيا دويتشلاند يستعد لضم أحد هؤلاء اللاعبين.

وبحسب التقارير، سيتم انتقال أوجوتشوكو لاعب تشيلسي البالغ من العمر 21 عامًا إلى نادي بيرنلي مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو، في حين أن تشوكويميكا الذي لعب لفريق بوروسيا دورتموند، على سبيل الإعارة إلى الموسم الماضي، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد أقنع المسؤولين، وقد يحصل بوروسيا دورتموند على خدمات لاعب خط الوسط مقابل 25 مليون يورو.

 

ويأمل البلوز في تحقيق عائد إجمالي يبلغ حوالي 85 مليون يورو.

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