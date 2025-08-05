الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

إخلاء سبيل والد طالبة قفزت من أعلى عقار بالمرج بعد تعهده بحسن رعايتها

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة المرج بإخلاء سبيل والد طالبة أصيبت بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، بعد سقوطها من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة المرج، عقب أخذ تعهد عليه بحسن رعايتها وعدم التعرض لها أو إيذائها.

وقال أهل الطالبة: إن مشادة كلامية نشبت بين الفتاة ووالدها بسبب عتابه لها، فردت عليه وارتفع صوتها وصراخها فحاول تأديبها فهربت منه ثم قفزت من أعلى العقار.

استدعاء أهل طالبة قفزت من أعلى عقار في المرج

كانت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طالبة من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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