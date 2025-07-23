الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

أهل طالبة يكشفون سبب قفزها من أعلى عقار بالمرج: دخلت في مشادة مع والدها

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

استمعت نيابة المرج لأقوال أهل طالبة أصيبت بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، بعد سقوطها من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة المرج. 


وقال أهل الطالبة إن مشادة كلامية نشبت بين الفتاة والدها بسبب عتابه لها فردت عليه وارتفع صوتها وصراخها فحاول تأديبها فهربت منه ثم قفزت من أعلى العقار.

استدعاء أهل طالبة قفزت من أعلى عقار في المرج 


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طالبة من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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