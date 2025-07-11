شهود العيان عن قفز أجنبي من الطابق الرابع ببولاق: يعاني من الانفصام

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إنهاء أجنبي حياته، بعد قفزه من "بلكونة" الطابق الرابع في شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتوفي أقدم علي تلك الخطوة، لمعاناته من مرض انفصام في الشخصية، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

مصرع شخص قفز من علو

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من غرفة النجدة بسقوط شخص من علو، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة أجنبي مصابا بعدة إصابات من نزيف بالمخ وكسور مضاعفة بأنحاء الجسد.

وبعمل التحريات، تبين أن المتوفي أنهى حياته قفزا من الطابق الرابع بسبب مروره بأزمة نفسية، حيث تبين أنه يعاني من مرض انفصام بالشخصية ولا شبهة جنائية في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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