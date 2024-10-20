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ثقافة وفنون

48 مليون مستمع، مايكل جاكسون يسجل أعلى رقم لمغني متوّفى

مايكل جاكسون، فيتو
مايكل جاكسون، فيتو

وصل المغني الراحل الشهير، مايكل جاكسون 48 مليون مستمع شهري على Spotify،  ليسجل بذلك أعلى رقم لمغني متوّفى على الإطلاق.

فيلم عن حياة مايكل جاكسون

في سياق متصل، أعلن استديو لايونزجيت، أن جعفر جاكسون (26 عامًا) نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون يجسد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم "مايكل - Michael".

وأضاف ليونزجيت في بيان أن "مايكل" يضطلع بمهمة استكشاف "الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب" وأحد أشهر الشخصيات في هذا الكوكب، مشيرا إلى أنه من المقرر عرض الفيلم بتاريخ 18 أبريل 2025.

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