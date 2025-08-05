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محافظات

أسقف برج العرب والعامرية: المشاركة في الانتخابات شهادة محبة وخدمة عملية للوطن

الأنبا مينا، فيتو
الأنبا مينا، فيتو

أكد الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية بالإسكندرية وتوابعها، أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، معتبرًا إياها شكلًا من أشكال الخدمة العملية للوطن، ورسالة محبة وانتماء حقيقية لأرض مصر.

 

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وقال في تصريحات صحفية صباح اليوم مع انطلاق ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025: «الكنيسة لا تنفصل عن المجتمع، بل هي جزء أصيل فيه، ونحن أبناء هذا الوطن المبارك، ومشاركتنا في الانتخابات ليست مجرد إجراء ديمقراطي، بل مسؤولية أمام الله، وفرصة لنعبر عن رجائنا في مستقبل أفضل لوطننا الحبيب».

وتابع: «لا تكن سلبيًا، بل صَلِّ، ثم شارك.. بصوتك تزرع رجاء، وتشجع الخير، وتقول: أنا هنا لأبني وأساهم».

تعزيز الوعي الوطني

وأكد الأنبا مينا أن إيبارشية برج العرب والعامرية تدعم كل الجهود التي من شأنها تعزيز الوعي الوطني، وتشجع أبناء الوطن على أداء واجبهم الانتخابي في مناخ من السلام والانضباط، مشددًا على أن المشاركة تعكس الروح الوطنية والمجتمعية للمصريين.

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع انطلاق العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، والتي بدأت منذ أمس الإثنين، وتستمر حتى نهاية اليوم في جميع لجان محافظة الإسكندرية، وسط استعدادات مكثفة لضمان سلاسة التصويت.

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الانبا مينا برج العرب الأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية بالإسكندرية

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