مبوكو أصغر لاعبة كندية تصل إلى نصف نهائي بطولة مونتريال للتنس

تأهلت الكندية فيكتوريا مبوكو إلى نصف نهائي بطولة مونتريال للتنس (فئة الألف نقطة) عقب التغلب على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو بمجموعتين دون رد.

وفازت ميوكا (6-4) و(6-2)، وهو أول نصف نهائي تصل له في مسيرتها الاحترافية في تلك الفئة من البطولات.

وأصبحت مبوكو ثاني لاعبة كندية فقط تصل إلى نصف نهائي بطولة كندا المفتوحة منذ عام 1970 بعد بيانكا أندرييسكو التي حققت هذا الإنجاز في عام 2019 كما أصبحت مبوكو، التي تتلقى تدريبها على يد وصيفة ويمبلدون السابقة ناتالي توزيا، أصغر لاعبة كندية في حقبة الاحتراف تصل إلى نصف نهائي هذه البطولة.

وانضمت مبوكو إلى قائمة تشمل 4 لاعبات فقط من كندا تمكن من بلوغ نصف نهائي إحدى بطولات المستوى الأول بالمسمى القديم أو بطولات فئة الألف نقطة بالمسمى الحديث وهن: هيلين كيليسي، أوجيني بوشار، بيانكا أندرييسكو، والآن مارينا مبوكو.

مبوكو تواجه إيلينا ريباكينا في نصف النهائي بمونتريال

وتواجه مبوكو في نصف النهائي الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة التاسعة على البطولة، والتي تغلبت على الأوكرانية مارتا كوستيوك (6-1) و(2-1) قبل انسحاب منافستها بسبب إصابة في المعصم بعد 54 دقيقة من اللعب.

ويُعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لريباكينا على كوستيوك، بعد مواجهتي بطولة أمريكا المفتوحة 2023، وشتوتجارت 2024، إلى جانب لقاء اليوم، لتثأر من خسارتها أمامها في أول مواجهة بينهما في أديلايد 2023.

وتُعد هذه المرة العاشرة التي تبلغ فيها ريباكينا نصف نهائي إحدى بطولات فئة الألف نقطة، والخامسة لها هذا الموسم، لتأتي في المركز الثالث من حيث عدد مرات بلوغ نصف النهائي هذا العام، خلف المصنفة الأولى عالميًا أرينا سابالينكا (9 مرات)، والثانية إيجا شفيونتيك (7 مرات).

وستكون مواجهة نصف النهائي بين مبوكو وريباكينا الثانية بينهما خلال أسبوع واحد فقط، بعد أن تفوقت ريباكينا على اللاعبة الكندية الأسبوع الماضي في بطولة واشنطن.

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