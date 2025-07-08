وفاة ملاكم مكسيكي بعد ساعات من خسارته مباراة بولاية أريزونا الأمريكية

الملاكمة، توفي الملاكم المكسيكي بيدرو أنطونيو رودريجيز، بعد ساعات من خسارته مباراة ملاكمة أمام الأمريكي فيليب فيلا، في مواجهة أُقيمت بمدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية.

وفارق بيدرو أنطونيو رودريجيز الحياة عن عمر 37 عامًا، وذلك بعد ساعات فقط من خسارته نزالًا، حيث تفوق الملاكم الأمريكي فيلا (21 عامًا)، الذي كان مرشحًا للفوز، ونجح في تمديد سجله الخالي من الهزائم إلى 4-0، بعد فوزه بقرار جماعي عقب ست جولات.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أم الملاكم الأمريكي رودريجيز عاد إلى غرفته في الفندق بعد نهاية النزال وكان قد رتب للذهاب لتناول العشاء، لكنه لم يظهر لاحقًا.

وأضافت الصحيفة: “عند توجه طاقم الفندق إلى غرفته، بعد تأخره عن موعد التوصيل للمطار، عُثر عليه جثة هامدة”.

واختتمت الصحيفة: “لم يُعلن حتى الآن عن سبب رسمي للوفاة، حيث تحقق الشرطة في الأسباب، ولم يُحدد ما إذا كان للحادث أي صلة بالمباراة التي خسرها”.

وخاض رودريجيز خلال مسيرته المهنية 45 نزالًا، فاز بـ15 منها وخسر 26، مع العلم أنه بدأ مشواره في عالم الاحتراف عام 2007، وخاض ما مجموعه 208 جولات.

وفاة ملاكم ألماني هاو عن عمر 24 عاما بعد أيام من فوزه بمباراة

فيما كشفت تقارير صحفي في شهر سبتمبر الماضي وفاة ملاكم ألماني هاو عن عمر 24 عاما، وذلك عقب فوزه بمباراة في بطولة إقليمية في مدينة جاسترو شرق ألمانيا.

وقال نادي إف سي في بينتويتش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن ريتشارد خضع لعملية الإنعاش بعد مباراة يوم السبت لكنه توفى بعد أيام قليلة في المستشفى.

وذكر النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في بطولة الولاية في جاسترو، سقط ملاكمنا ريتشارد بعد فوزه في مباراته".

وأضاف: "بعد لحظات مرعبة وساعات وأيام يؤسفنا القول إن ريتشارد خسر معركته ولازلنا في حالة حزن عميق وألم وعدم فهم للموقف".

وقالت صحيفة "أوسيتسي تسايتونج" إن سبب وفاة الملاكم غير واضح، ووفقا لتصريحات المدرب فإن الملاكم الراحل لم يتلق ضربات قوية.

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