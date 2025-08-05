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محافظات

في ثاني أيام التصويت، انتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الدقهلية (صور)

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية، فيتو

انتظمت عملية التصويت، اليوم الثلاثاء، داخل 723 لجنة انتخابية بمحافظة الدقهلية، في اليوم الثاني والأخير بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

 

ورصدت “فيتو” وقوف المواطنين أمام اللجان بمدرسة الشهيد السيد المهدي المعداوي بقرية نشا مركز نبروه. 

من جانبه، قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية: إن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تواصل الاستعداد لاستقبال الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا على جاهزية اللجان من كافة النواحي اللوجستية والتنظيمية، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر.

 

وحث محافظ الدقهلية أبناء المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في العُرس الانتخابي الديمقراطي، مؤكدًا أن أبناء المحافظة دائمًا يضربون أروع الأمثلة والقدوة في مشاركاتهم، مشيرًا إلى أن الدقهلية محافظة كبيرة، ولابد أن تظهر بالشكل اللائق بمكانتها وعراقة أهلها.

 

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن، والكراسي المتحركة لذوي الهمم، ووضع خطة تأمين طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طوارئ، وهناك تنسيق كامل بين مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، مع غرف العمليات في جميع المراكز والمدن والقرى.

وأوضح محافظ الدقهلية أن عدد المقار الانتخابية بنطاق المحافظة يبلغ 656 مقرًا، تضم 723 لجنة انتخابية، يشرف عليها 723 مستشارًا، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا على مستوى المحافظة، ويتنافس 22 مرشحًا لاختيار 6 مرشحين منهم بالنظام الفردي، إلى جانب القائمة التي تضم 7 مقاعد، ليكون عدد مقاعد الدقهلية 13 مقعدًا.

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