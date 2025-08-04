محافظ الدقهلية يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد (صور)

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة الجديد بالمحافظة، عقب استلامه لمهام عمله وكيلا لوزارة الصحة بالمحافظة. جاء اللقاء في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الدقهلية عن أهمية الدور الذي تلعبه المنظومة الصحية في تحسين حياة المواطنين، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات الصحية يعد من أولوياته في الفترة القادمة. وأضاف: "نهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويجب أن يكون هناك تنسيق مستمر بين كافة الجهات المعنية في مجال الصحة، وخاصة بين وزارة الصحة وقطاع الشئون الصحية بالدقهلية".

أول قرار إيجابي اتخذته المديرية في بداية العمل لك مديرا للمديرية هو تفعيل القوافل الطبية

وأوضح محافظ الدقهلية أن أول قرار إيجابي اتخذته المديرية في بداية العمل لك مديرا للمديرية هو تفعيل القوافل الطبية في اللجان الانتخابية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة". وأكد على أهمية هذه الخطوة في دعم المواطنين من كبار السن، وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم أثناء تواجدهم في اللجان الانتخابية.

متابعة المشكلات الصحية في الميدان

كما شدد "مرزوق" على ضرورة متابعة المشكلات الصحية في الميدان، قائلًا: "من الضروري القيام بزيارات مفاجئة للمرافق الصحية والمستشفيات لاقتحام المشكلات وحلها فورًا، دون تأخير أو مماطلة."، وتابع المحافظ قائلا: "المنظومة الطبية وتحسين الخدمة الصحية هي من أولوياتنا تجاه المواطنين في الدقهلية، ونحن نضع كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك." وأكد على أهمية التعاون المستمر والتنسيق مع المنظومة الطبية في جامعة المنصورة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة الجديد، على التزامه بوضع خطة عمل شاملة لتحسين الخدمات الصحية في الدقهلية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير المنظومة الصحية في المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

توفير الدعم الكامل للقطاع الصحي

كما ثمن الجزار جهود محافظ الدقهلية في توفير الدعم الكامل للقطاع الصحي، مؤكدًا أن التعاون المشترك سيكون له الأثر الأكبر في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

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