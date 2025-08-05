بيان مهم من المهرجان القومي للمسرح بشأن جوائز الدورة 18 وحفل الختام

أصدر المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، بيانا مهما بشأن جوائز هذه الدورة، وحضور الفرق المسرحية المشاركة حفل الختام والمقرر إقامته مساء غدا الأربعاء الموافق 6 أغسطس الجاري.

بيان المهرجان القومي للمسرح

وجاء في بيان المهرجان القومي للمسرح: "تنويه هام جدًا.. كل الشكر لجميع العروض المتميزة

التي شاركت في الدورة الثامنة عشرة للمهرجان، وتؤكد إدارة المهرجان على ضرورة حضور جميع الفرق المشاركة في الدورة الحالية".

وتابع البيان: “نظرًا لسرية النتيجة وحرص إدارة المهرجان على الحفاظ على هذه السرية من أجل تطبيق العدالة للجميع، فستكون النتائج عبر إعلان اللجنة على المسرح مباشرة خلال احتفالية الختام”.

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