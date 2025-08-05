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محافظات

سقوط سلم عقار بمنطقة الفلل في بنها بالقليوبية

سقوط سلم عقار دون
سقوط سلم عقار دون بالقليوبية، فيتو

شهدت مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، سقوط سلم عقار بشارع الأدلة الجنائية بمنطقة الفلل دائرة قسم ثان بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سقوط سلم عقار دون وقوع إصابات بالقليوبية 

تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ سقوط جزء من سلم بشارع الأدلة الجنائية بمنطقة الفلل دائرة قسم ثان بنها.


انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد حمادة خيري وتم الدفع بسيارة إنقاذ بري وسيارة إطفاء، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط جزء من سلم بين الطابق الثالث والرابع فى عقار مكون أربع طوابق بشارع الأدلة الجنائية بمنطقة الفلل دائرة قسم ثان بنها، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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