الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل جديدة عن شخصية "The Punisher" من فيلم Spider-Man: Brand New Day

SpiderMan4، فيتو
SpiderMan4، فيتو

آفادت تقارير صحفية، أن شخصية "The Punisher، ستشهد تطورا كبيرا، خلال ظهورها في فيلم Spider-Man: Brand New Day".

وأوضحت التقارير، أن شخصية "The Punisher، ستحصل على أدوات جديدة لمواجهة تهديدات أكبر في فيلم "Spider-Man: Brand New Day، حيث سيمتلك دبابة، وتقنيات متطورة، تمنحه قوة إضافية داخل أحداث الفيلم.

توم هولاند يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Spider-Man: Brand New Day

فيما كشف الممثل الشاب توم هولاند، عن تفاصيل جديدة حول فيلمه المرتقب "Spider-Man: Brand New Day".

وذكر هولاند، في حوار مع موقع فاريتي، أن فيلم "Spider-Man: Brand New Day"، سيركّز بشكل أكبر على التصوير في مواقع حقيقية، واستخدام أساليب صناعة الأفلام التقليدية، قائلا:"في الفيلم السابق كنّا مقيّدين جدًا بسبب جائحة كورونا... أمّا الآن، فنحن نميل تمامًا إلى الأسلوب الكلاسيكي في التصوير، وسنصوّر في مواقع حقيقية.. سنستخدم الشوارع لتصوير مشهد ضخم نعمل عليه حاليًا".

 

موعد تصوير فيلم  Spider Man Brand New Day

وأعلنت  استديوهات مارفل، أن دور الممثلة والمغنية الأمريكية زيندايا، في فيلم مارفل المنتظر Spider Man Brand New Day، سيكون صغيرا للغاية، ومحدود.

وذكرت التقارير الجديدة، أن دور زيندايا، في فيلم  Spider Man Brand New Day، سيكون بمثابة ظهور شرفي، وذلك بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال الأخرى، في حين أنها رغبت مساندة حبيبها توم هولاند بطل الفيلم، رغم انشغالها، وجدول أعمالها المزدحم.

وكشفت مارفل رسميًا عن عنوان الجزء الجديد لسلسلة أفلام SPIDER-MAN، والذي سيحمل  عنوان 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY'،  وسيُعرض في صالات السينما بتاريخ 31 يوليو 2026.

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

 وانضمت سيدي سينك، نجمة مسلسل Stranger Things، بشكل رسمي إلى طاقم عمل الجزء الرابع، من سلسلة أفلام “Spider-Man ”.

وذكر التقرير أن هناك احتمالين حول الدور الذي ستجسده سيدي سينك، في فيلم “Spider-Man 4”، الأول هو أنها ستؤدي دور ماري جين ـ Mary Jane، صديقة سبايدرمان، أو جين جراي ـ Jean Grey من فريق X-Men. 

علاقة حب جديدة لبيتر باركر في Spider-Man 4

ومن المقرر أن يشهد فيلم Spider-Man 4، علاقة حب جديدة، لشخصية بيتر باركر.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

كما ذكرت مارفل، أن مشروع فيلم Spider-Man 4، يحمل الاسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب "توم هولاند".

Image

قصة فيلم Spider Man 4 

 وكشفت استديوهات مارفل،  تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن الفيلم سيتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم Spider Man 4،ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم Avengers Secret Wars

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

SPIDER Spider Man Spider Man 4 Spider Woman

مواد متعلقة

سبب تأجيل عرض فيلم Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

توم هولاند يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Spider-Man: Brand New Day

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

ارتفاع كبير في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

4595 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads