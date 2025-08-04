عمليات قومي حقوق الإنسان: الإعلام مهد الطريق لمتابعة نزيهة في أول أيام تصويت الشيوخ

أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف العام، على الغرفة المركزية لوحدة الانتخابات بالمجلس، بأن النصف الأول من يوم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالداخل شهد التزامًا واضحًا بمبادئ الشفافية، مشيرًا إلى أن التغطية الإعلامية المباشرة لعبت دورًا حاسمًا في نقل صورة حية وواقعية لسير العملية الانتخابية.

دور الإعلام في تعزيز مصداقية متابعة الانتخابات

وأضاف أحمد، في تصريحات صحفية، أن الأداء الإعلامي ساهم في تعزيز مصداقية المتابعة الحقوقية، إذ أتاح حجم التغطية الواسع والموثق للأحداث للقائمين على المتابعة الميدانية الاطلاع الدقيق على الأوضاع داخل اللجان، ما عزز أجواء الواقعية والشفافية.

لقاءات تنشيطية للإعلاميين والصحفيين

وأشار عضو المجلس إلى أن المجلس حرص مسبقًا على إعداد الإعلاميين بشكل مناسب لهذا الاستحقاق، من خلال لقاءات تنشيطية ودورات تدريبية ركزت على تعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في سياق التغطية الانتخابية، فضلًا عن تخصيص وحدة دعم قانوني لحمايتهم ومساندتهم حال التعرض لأي معوقات أثناء ممارسة مهامهم.

ووجه شكره للإعلام الوطني على أدائه الاحترافي، داعيًا إلى استمرار هذا الدور المهم خلال باقي مراحل التصويت لتعزيز أجواء الثقة والحياد.

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