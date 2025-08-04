انتخابات الشيوخ 2025، غلق 13 لجنة بالقاهرة بعد انتهاء الناخبين من التصويت بداخلها

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم غلق لجان الانتخاب بالعاصمة بعد انتهاء التصويت فى الـ١٣ لجنة أثناء التصويت بداخلها وبالتزامن مع موعد غلق الصناديق في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ والتى تجرى يومي ٤، و٥ أغسطس الجارى.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وممثلى كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى طوال اليوم كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التصويت فى كافة أحياء القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اليوم الأول شهد توافد من المواطنين على اللجان الانتخابية وسط مشهد حضاري ويعبر عن مدى حرص المواطنين على مشاركتهم في الانتخابات.

وأكد محافظ القاهرة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين وتوافدهم للإدلاء بأصواتهم وحرصهم على التعبير عن رأيهم فى اختيار من يمثلهم.

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