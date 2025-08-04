الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

مدير مجمع الشفاء بغزة: نسجل وفيات بسبب المجاعة يوميا

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية: أطفال وشيوخ غزة نحلت أجسادهم، وأصبحنا نسجل كل يوم وفيات بسبب المجاعة.

مدير مجمع الشفاء بغزة: نسجل يوميا وفيات بسبب المجاعة

وأضاف الدكتور محمد أبو سلمية:  ندعو العالم لزيارة المستشفيات والخيام والبيوت الفارغة من كسرة خبز.

وفي السياق ذاته قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  فولكر تورك، اليوم الاثنين: إن الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق.

الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق

وأضاف فولكر تورك : وصولنا لهذه المرحلة في غزة إهانة لإنسانيتنا وأولويتنا هي إنقاذ الأرواح، وإسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابع: المساعدات القليلة التي يسمح بدخولها إلى قطاع غرة لا تفي بالاحتياجات وعلى إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا ودون عوائق.

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غزة إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

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