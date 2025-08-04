الإثنين 04 أغسطس 2025
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اقتصاد

شعبة المواد البترولية: القطاع يواجه 4300 حكم تمويني واجب التنفيذ ونبحث عن الحل، ووزير التموين يرد

حسن نصر رئيس شعبة
حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية خلال الاجتماع

قال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية: نحن القطاع الوحيد الذي يعاقب المخالفين فيه بعقوبة «الحبس» من عام إلى 5 أعوام.

اجتماع الغرف التجارية بحضور وزير التموين

جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع هيئات مكاتب الشعب واللجان السلعية وكبار المنتجين والسلاسل التجارية؛ بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

شعبة المواد البتروليـة تضم 4300 منفذ على مستوى الجمهورية

وأوضح «نصر» أن شعبة المواد البتروليـة تضم 4300 منفذ على مستوى الجمهورية، جميعهم عليهم أحكام نافذة بقضايا تموينية تصل لـ 4300 حكم، والتي تضم محطات البنزين، بخلاف القضايا والمشكلات مع وزارة البترول، موضحًا أن القطاع تابع لجهتين وهما وزارتي البترول والتموين.

<strong>وزير التموين خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية</strong>
وزير التموين خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية

المطالبة بضرورة حل الأزمة 

وطالب «نصر» من وزير التموين ضرورة حل هذه الأزمة التي تواجه العاملين في القطاع. 

وزير التموين يطالب بعقد اجتماع مع شعبة المواد البترولية

وجاء الرد من وزير التموين على ما طرحه رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بأن الموضوع يحتاج إلى دراسة، مطالبًا رئيس الشعبة العامة بضرورة عقد اجتماع قريبًا لمناقشة الأمر ووضع الحلول المناسبة. 

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