قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

اسعار البنزين اليوم ، ينتظر ملايين المصريين زيادة كبيرة في أسعار المواد البترولية، وذلك في الوقت الذي تقترب الحكومة من الانتهاء من الموعد المقرر لرفع الدعم عن المواد البترولية، والتي حددتها في موعد أقصاه نهاية عام 2025.

وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية بنزين وسولار خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025.

ويدل ذلك على أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري، ليتم رفع الدعم نهائيًّا بنهاية ديسمبر 2025، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بـ 8 مليارات دولار.

ومع قرب انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتوقعات خبراء الطاقة برفع أسعار الوقود بنسب كبيرة لقرب انتهاء المدة المحددة لرفع الدعم، توضح فيتو في هذا التقرير أسعار الوقود بعد رفع الدعم في نهاية العام الجاري وتأثير هذا الارتفاع على أسعار السلع الغذائية:



نهج متدرج في إصلاح اقتصادي لقطاع الطاقة

وفي تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات، ونفى مدبولي صحة ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق خطة تدريجية لتعديل الأسعار دون قفزات مفاجئة تؤثر على المواطنين.

كم ستصبح الأسعار بعد رفع الدعم؟

وصرح الخبير البترولي مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا لـ “فيتو”: إن قيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي الناتج عن الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب، والتي تُحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليًا بالقيمة (صفر)، بمعنى بدون قيمة.

وتابع: تلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي، وهذا يمثل نوعًا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب، فلتذهب للشعب، بما يمثل عدم تحقيق العدالة بين أفراد الشعب المصري.

وأضاف يوسف أن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذلك الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين 95، لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه.

وأشار إلى إن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين 18-19 جنيهًا للتر، والبنزين في حدود 20 جنيهًا للتر، بمعنى بنزين 95 في حدود 22 جنيهًا، وبنزين 92 في حدود 20 جنيهًا، وبنزين 80 في حدود 18 جنيهًا للتر الواحد".

خطورة رفع سعر السولار

وفي ذات السياق أشار يوسف: انه من الصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار إلى 19 جنيهًا للتر في نهاية 2025، رفعًا من 13.5 جنيهًا للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر، مما يوثر تاثير مباشر علي أغلبية السلع الغذائية المرتبطة ارتباط وثيق بحياة المواطن اليومية بالإضافة الي ارتباط السولار بالمواصلات والذي سيؤدي الي ارتفاع كبير في أسعار المواصلات



عوامل تحدد أسعار الوقود



وصرح مصدر بوزارة البترول “لفيتو ” ان تكلفة الوقود لا تتوقف علي الشراء من الأسواق العالمية فقط مضيفا ان هناك عوامل اخري منها النقل وتجهيز الوقود كماده جاهزه للاستخدام تضاف الي سعر الوقود.

وتابع: أن الدولة تتحمل أكثر من 130 مليار جنية ضمن الموازنه العامة لدعم أسعار البنزين وتعمل حاليا علي توجية هذا المبلغ لتحفيف هذا الدعم وتحويل هذا الدعم الي القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سيكون في شهر اكتوبر المقبل ووفقا لآخر انعقاد للجنة تسعير للمواد البترولية والتي اقرت بانعقادها كل 6 شهور بدلا من 3 شهور.



وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول أنه من المحتمل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الاسبوع الأول من شهر أكتوبر، مؤكدا أن اللجنة اوصت في قرارها الأخير المؤرخ بتاريخ 11 أبريل الماضي علي ان يتم الانعقاد مره اخري بعد مرور 6 شهور.

وأضاف أن اجتماع اللجنة سيكون في أول شهر أكتوبر القادم واشار ان الأسعار ستشهد ارتفاع في أسعار المحروقات وذلك ضمن خطة الحكومه لرفع الدعم عن المواد البترولية والتي من المقرر لها الانتهاء في نهاية العام الحالي



وتابع أن رفع الدعم عن السولار سيتسبب في موجة كبيرة من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تقوم اللجنة برفع أسعار البنزين بكامل مشتقاته وتبقي على سعر السولار والغاز الطبيعي للمنازل.

وفي ذات السياق، أضاف أن اللجنة تقوم بتحديد أسعار الوقود وفقا لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه زيادات جديدة.

لتوقعات بتثبيت أسعار الوقود

وأما بالنسبة لتوقعات تثبيت الأسعار أشار إلى أنه من الصعب إبقاء اللجنة على الأسعار الأخيرة في ظل إعلان الحكومة عن الجدول الزمني لرفع الدعم في موعد أقصاه العام الحالي متوقعا زيادة كبيرة في قرار اللجنة القادم من قبل اللجنة المعنية.

كما اشار أن الانعقاد القادم لم يكن الأخير لأنه إلى الآن لم نصل الي الشريحه القريبة مت رفع الدعم نهائية عن المواد البترولية وكانت الحكومه قد حدد موعد أقصاه نهاية العام الحالي، متابعا أنه من المحتمل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في العام القادم وذلك للوصول الي رفع الدعم نهائيا.

اخر تسعير رسمي للمواد البترولية



أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

- بنزين 95.. 19 جنيها/ لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه/ لتر

- بنزين 80. 15.75 جنيه/ لتر

- السولار.... 15.5 جنيه/ لتر

- والكيروسين....15.5 جني/ه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

- وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

- وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- وطن الغاز الصب 16000 جنيه

- والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

- وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

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