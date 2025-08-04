خبير اقتصادي يعلق على خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل النمو في مصر

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025/2026 إلى 4.1% بدلًا من 4.3% وفقًا لتقرير يوليو 2025، كان مفاجئًا وغير متسق مع الأداء الفعلي للاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا ملحوظًا في عدة قطاعات.

السبب وراء تخفيض توقعات صندوق النقد

وأوضح جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اقتصاد مصر”، المذاع على قناة أزهري، أن السبب الأساسي وراء تخفيض التوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادي قد يعود إلى استمرار تأثير أزمة الممرات الملاحية على قناة السويس، والتي لم تتعافَ كليًا بعد، مما أثر على الإيرادات المتوقعة.

دخل وإيرادات قناة السويس

وقال: “قناة السويس تمثل دخلًا رئيسيًا يقترب من 10 مليارات دولار سنويًا، وتباطؤ تعافيها قد يبرر حذر الصندوق”.

نمو في السياحة والقطاع البنكي والعقاري

وأضاف جنينة أن باقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والقطاع البنكي، وحتى الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي، تشهد نموًا حقيقيًا.

وأشار إلى أن مؤسسة “فيتش سوليوشنز” كانت قد رفعت بالفعل توقعاتها للنمو في مصر إلى 4.6%، مدفوعة بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

وفي تفسيره للموقف المتحفظ من جانب صندوق النقد، لم يستبعد جنينة أن يكون الهدف هو الضغط على الحكومة المصرية للإسراع في تنفيذ ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل برنامج الطروحات والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “الأسواق” — وليس المؤسسات الدولية فقط — هي الحكم الحقيقي على أداء الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أداء الأسهم وسندات اليوروبوند المصرية، إلى جانب انخفاض هوامش التحوط ضد التخلف عن السداد، كلها مؤشرات تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.

وتوقع أن يعيد صندوق النقد الدولي تقييم أرقامه في مراجعة أكتوبر المقبلة، لا سيما إذا أنجزت مصر المرحلتين الخامسة والسادسة من المراجعات مع الصندوق، وهو ما قد يدفع بالنمو إلى مستويات تتجاوز 4.5%.

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