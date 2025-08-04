حركة تغييرات بالتضامن الاجتماعي، نقل مدير دمياط وترقية وكيل الدقهلية خلفا له

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا وزاريا بإجراء حركة تغييرات شملت عددا من قيادات المديريات بالمحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.

نقل مدير تضامن دمياط إلى ديوان الوزارة

تضمن القرار نقل جمال زين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة، لتكليفه بمهام جديدة تتناسب مع خبراته الوظيفية.

محمد عز عمر مدير التضامن الاجتماعي الجديد

ترقية محمد عز مديرا لمديرية دمياط

كما قررت الوزيرة ترقية محمد عز عمر، وكيل مديرية التضامن بمحافظة الدقهلية، وتعيينه مديرا عاما لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، وذلك في إطار الدفع بكفاءات جديدة لقيادة العمل الاجتماعي بالمحافظة.

خطة لتطوير الأداء بالمحافظات



تأتي هذه القرارات في ضوء توجهات وزارة التضامن نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والرقابة الميدانية، وتعزيز الكوادر ذات الكفاءة في المواقع الحيوية.

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