التضامن توزع سلعا غذائية على 60 أسرة بفارسكور في دمياط

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط سلعا غذائية على ٦٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في فارسكور، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين

ندوات توعية للشباب والفتيات بدمياط خطورة زواج القاصرات وحرمان الفتاه من التعليم

ندوة توعوية لمديرية الاوقاف بأهمية معرفة اختيار الزوج المناسب وخطورة زواج القاصرات

كما شارك كوبري دمياط الحضاري في مدينة عزبة البرج بندوة عن طرق وإعداد المشروعات الصغيرة، واصلت مديرية الأوقاف فعاليات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان" وعقدت ندوة توعوية بأهمية معرفة اختيار الزوج المناسب وخطورة زواج القاصرات وحرمان الفتاه من التعليم، بمركز شباب عزبة البرج بمشاركة وحدة السكان والوعظ والأزهر ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة والهيئة العامة لتعليم الكبار والتضامن الاجتماعي ووحدة تكافؤ الفرص.

ندوات إرشادية لبيطري دمياط عن السعار وكيفية التعامل الصحيح مع الحيوانات

كما واصلت مديرية الطب البيطري فاعلياتها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بعقد ندوات إرشادية عن السعار وكيفية التعامل الصحيح مع الحيوانات بمدرسة مناع خليل الابتدائية بمركز فارسكور، وكذلك مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي بدمياط الجديدة بالإضافة للمشاركة مع باقى الهيئات الخدمية بعزبة البرج، وندوة إرشادية ولقاءات توعية مع المواطنين والشباب بعنوان التربية الامنة والوقاية من إنفلونزا الطيور.