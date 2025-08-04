جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشارك في التحدي التكنولوجي الأفريقي العاشر ATC 2025

في إطار رؤيتها لدعم الابتكار وتعزيز التميز التكنولوجي على المستويين المحلي والدولي، شاركت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية في التحدي التكنولوجي الأفريقي العاشر لعام 2025 (African Tech Challenge - ATC)، ضمن مسابقة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والذي تنظمه وزارة التعليم بجمهورية كينيا بالشراكة مع شركة AVIC INNO والجمعية الصينية للتبادل التعليمي الدولي.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي للجامعة، والدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، وإشراف الدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية، والدكتور سيمون عزت منسق برنامج الذكاء الاصطناعي.

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشارك بفاعلية في التحدي التكنولوجي الإفريقي العاشر ATC 2025

وتُعد المسابقة منصة رائدة على مستوى القارة الإفريقية، تستهدف طلاب المعاهد المهنية من سبع دول أفريقية (مصر، كينيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، غانا)، وتركّز هذا العام على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتقام جميع مراحل التدريب والمنافسة عبر الإنترنت، بما في ذلك الجولات الصناعية الافتراضية ولقاءات ATC TALK مع قادة شباب ورواد أعمال أفارقة.

حيث شارك فريقا جامعة حلوان التكنولوجية الدولية في فعاليات اليوم الأول من المسابقة، والتي انطلقت بحفل افتتاح تفاعلي عبر الإنترنت، تبعه تدريب تقني مكثف على تصميم النماذج الأولية لتطبيقات الهاتف باستخدام برنامج Axure RP9، بقيادة المدرب الصيني لي هوكين. وقد تم تكليف الفرق المشاركة بتنفيذ واجهات لتسجيل الدخول وإنشاء الحساب كمرحلة أولى من التحدي.



أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، عن فخره بمشاركة طلابنا في مثل هذه المحافل التكنولوجية الدولية وهو ما يعكس ما نؤمن به من أهمية التعليم المرتبط بالتطبيق والابتكار، ونعمل على تمكين طلابنا ليكونوا سفراء للتكنولوجيا في مصر والعالم، ونشجعهم دائمًا على الانخراط في تحديات تسهم في تطوير مهاراتهم وبناء مستقبلهم.

وأكد الدكتور أحمد البنداري المسئول الأكاديمي بالجامعة، على قيمة التجربة والاندماج في بيئة تنافسية دولية، والعمل الجماعي، والتعرض لتقنيات وأفكار من دول مختلفة، كلها عناصر تسهم في تشكيل عقلية مبدعة وواعية لدى الطالب، وهو ما نهدف إليه في العملية الأكاديمية.

وأفاد الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية أن طلابنا أثبتوا جاهزيتهم الأكاديمية والتقنية للتعامل مع تحديات المستقبل، ومشاركتهم في تحدي ATC هي تتويج لجهودهم وتفانيهم، وتعزيز لمهاراتهم في الواقع العملي.

الفرق المشاركة من جامعة حلوان التكنولوجية الدولية:

الفريق الأول:

قائد الفريق: م. محمد عمار عبد الفتاح

الأعضاء:

• بسمة حسين محمد

• محمد حسن عبد الله علي

• يوسف حسن عبد الله علي

الفريق الثاني

قائد الفريق: د. نجلاء سعيد

الأعضاء:

• محمد أحمد أحمد رمضان

• ماريو إدوار سيد

• مصطفى محمد جابر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.