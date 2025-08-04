قبيل الغلق، اقبال لجان انتخابات الشيوخ بالوادي الجديد

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمحافظة الوادي الجديد، مساء أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، قبيل الغلق، طوابير وزحاما أمام اللجان من الشباب والمرأة وسط تنظيم ميسر ودعم كامل داخل وخارج المقار الانتخابية.

وحرص أهالي واحات محافظة الوادي الجديد الخمسة، على المشاركة في العملية الانتخابية امام اللجان بكثافة وبشكل لافت للنظر.



هذا فيما وفرت الوحدات المحلية ومديرية أمن الوادي الجديد مقاعد متحركة أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة خلال عملية التصويت.



فيما شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، اقبالا ملحوظا في الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة الخمسة.



فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين، دون أي تأخير للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي ستجري على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وجرى تجهيز المقار الانتخابية بمظلات للوقاية من أشعة الشمس ومبردات مياه وهواء وكراسي متحركة لنقل ذوي الإعاقة وذلك على مستوى 60 لجنة فرعية موزعة على 5 مراكز إدارية بينما وصل عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة الى إجمالي 194167 ناخبًا.

وتضم محافظة الوادي الجديد، 60 لجنة فرعية موزعة كالتالي: 19 لجنة بمركز الخارجة، 23 لجنة بمركز الداخلة، 4 لجان بمركز باريس، 7 لجان بمركز الفرافرة، 7 لجان بمركز بلاط، كما أن أعداد الناخبين في كل مركز كالتالي: الخارجة 72596 ناخب، الداخلة 71209 ناخب، باريس 10566ناخب، بلاط 10809 ناخب، الفرافرة 28987ناخب.

ومحافظة الوادي الجديد بها دائرة انتخابية واحدة تضم مقعدين لمجلس الشيوخ، وترشح بها مرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر بينما ترشح 7 مرشحون آخرون على المقعد الفردي.

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