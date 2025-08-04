رئيس جامعة الوادي الجديد والعاملون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

أدلى العاملون بجامعة الوادي الجديد، بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التى بدأت اليوم الإثنين الرابع من أغسطس حتى غدا الثلاثاء الخامس من أغسطس 2025، حيث شارك العاملون بالجامعة في أول أيام التصويت للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية المخصصة لهم، وذلك لأهمية دور المواطن في المشاركة والاقتراع، لرفع الوعي السياسي والمشاركة في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكان على رأس وفد الجامعة المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ اليوم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يرافقه قيادات الجامعة الذين تقدموا للإدلاء بأصواتهم حيث قام رئيس الجامعة بتشجيع العاملين علي المشاركة الإيجابية في إبداء الرأي.

كما أشاد رئيس الجامعة بأهمية الوقوف يدًا بيد لمواجهة كل التحديات والصعوبات التى تحاك بمصر من الخارج والمرور بمصر إلى بر الأمان والإستقرار والتنمية التى تشهدها مصر والتنمية التى تشهدها محافظة الوادى الجديد.

مركز السيطرة الموحد بالمحافظة

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مركز العمليات، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًا، بإشراف لجنة رئيسية واحدة تغطي جميع مراكز المحافظة الخمسة.

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