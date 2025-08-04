استمرار توافد المواطنين على لجان انتخابات الشيوخ بالوادي الجديد (صور)

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمحافظة الوادي الجديد، استمرار توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تنظيم ميسر ودعم كامل داخل وخارج المقار الانتخابية.

وحرص المواطنين في قرى مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة، على المشاركة في العملية الانتخابية أمام لجان القرية بكثافة وبشكل لافت للنظر.

فيما شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، إقبالا ملحوظا في الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة الخمسة.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أبوابها أمام الناخبين، دون أي تأخير للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي ستجري على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وجرى تجهيز المقار الانتخابية بمظلات للوقاية من أشعة الشمس ومبردات مياه وهواء وكراسي متحركة لنقل ذوي الإعاقة وذلك على مستوى 60 لجنة فرعية موزعة على 5 مراكز إدارية بينما وصل عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة الى إجمالي 194167 ناخبًا.

وتضم محافظة الوادي الجديد، 60 لجنة فرعية موزعة كالتالي: 19 لجنة بمركز الخارجة، 23 لجنة بمركز الداخلة، 4 لجان بمركز باريس، 7 لجان بمركز الفرافرة، 7 لجان بمركز بلاط، كما أن أعداد الناخبين في كل مركز كالتالي: الخارجة 72596 ناخبا، الداخلة 71209 ناخبين، باريس 10566 ناخبا، بلاط 10809 ناخبين، الفرافرة 28987 ناخبا.

ومحافظة الوادي الجديد بها دائرة انتخابية واحدة تضم مقعدين لمجلس الشيوخ، وترشح بها مرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر بينما ترشح 7 مرشحين آخرين على المقعد الفردي.

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