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محافظات

الإعدام شنقًا لتباع بتهمة قتل ابنته صعقا بالكهرباء في الخصوص

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه،الدائرة السابعة، بالإعدام شنقًا لتباع بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة في إبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، وذلك لاتهامه بقتل نجلته بعد وصلة تعذيب، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

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 صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.


الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- " محمد ع أ ح" السن: ٥١ سنة - تباع - مقيم شارع مصطفي العمدة -دائرة قسم الخصوص، في القضية رقم ۱۹۱۲۸ لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٣٩٣٦ لسنة ٢٠٢٤كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٠ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار نجلته المجني عليها حنين محمد عبد الحميد حال كونها طفلة ولم يتجاوز سنها الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض أدوات وهي رباط وسلك كهرباء بأن قام بتكبيل يديها وقدميها وقام بصعقها كهربائيًا مرتين قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز أداة (سلك كهرباء)، مما يستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطى جوهر - الحشيش - المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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