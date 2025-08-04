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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شمالي خان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 نسف  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 وقبل وقت سابق تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، تضامنًا مع قطاع غزة، وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وكذلك دعمًا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 وأفادت شرطة “ نيو ساوث ويلز” في أستراليا،  امس الأحد، بأن هناك حوالي 90 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين في سيدني. 

ونظم شباب مغربي أمس وقفة شعبية أمام القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء في المغرب، مساء  السبت الماضي، إسنادًا لـ غزة ورفضًا للتطبيع، وتنديدًا بحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال.

وفي وقت سابق أفادت القناة 12 العبرية،  بتظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

 

من يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة:، إن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتوصل لاتفاق لعودة المحتجزين، غير واقعية.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنه من الممكن إعادة جميع أبنائنا مقابل إنهاء الحرب، فتوسيع العملية العسكرية في غزة هو حكم بالموت على أبنائنا، لذا ندعو إلى الخروج للشارع فلا يمكن إعادة أبنائنا دون ضغط حقيقي على الحكومة.

واختتمت: “لا يمكن لإسرائيل أن تكون وطنا لليهود وهي تتخلى عنهم، ومن يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة”.

المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة

وقبل وقت سابق زعم رئيس أركان جيش  الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن "المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة" ما لم يطلق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري: "في تقديري سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة". 

وجاء في البيان أن زامير “ أجرى زيارة ميدانية لتقييم للوضع أمس الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش”.

وأضاف: "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا، والانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".

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إسرائيل الدار البيضاء السجون الإسرائيلية الاحتلال القنصلية الأمريكية

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