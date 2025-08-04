مستشفيات غزة: 56 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 56 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم في قطاع غزة بينهم 27 من طالبي المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم قالت وزارة الصحة بغزة: إن مستشفيات القطاع استقبلت 94 شهيدا و439 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 60.199 شهيدا بينهم 18.430 طفلا و9.735 امرأة و4.429 مسنا.

آلية المساعدات الحالية مسيسة ومسؤولة عن استشهاد 1400 جائع في غزة

في سياق متصل، أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن المجاعة في غزة نتيجة سعي متعمد لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية بالمنظومة الأممية.



أسباب المجاعة في غزة

وأوضح أن آلية المساعدات الحالية دوافعها سياسية ومسؤولة عن استشهاد نحو 1400 جائع في غزة.

وتابع: الوضع تفاقم بمنع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ ٥ أشهر، مضيفًا أن تهميش وإضعاف الأونروا لا علاقة له بادعاءات تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة.

كما أوضح أن إضعاف الأونروا متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، وسط حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية المستمرة.

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