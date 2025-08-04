خبير: لابد من تخفيض الرسوم والخدمات الاستشارية للشركات الراغبة في القيد بالبورصة

أكد أدهم جمال الدين، خبير أسواق المال، أن هناك جهودا استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز جاذبية سوق الأوراق المالية، مشددا على ضرورة التزام إدارة البورصة والرقابة المالية بعدد من الإجراءات من أجل الحد من الإحجام عن القيد وتشجيع الشركات وهى كالتالي:

تسهيل إجراءات القيد وذلك من خلال تبسيط البورصة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بقيد الشركات، بما في ذلك تقليل المتطلبات الإدارية والتقليل من الزمن المستغرق لإتمام عملية القيد.

تقديم حوافز مالية، وتتمثل في الحوافز المالية والتى تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية البورصة، حيث تشمل تقديم تخفيضات على الرسوم أو منح الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الراغبة في الإدراج.

تعزيز الشفافية والإفصاح وذلك من خلال تحسين أنظمة الإفصاح والشفافية لزيادة الثقة بين الشركات والمستثمرين، بما يعزز من جاذبية السوق للأعمال الجديدة.

تنظيم برامج توعية وتدريب ولذلم لابد من توفير البورصة فرصًا للتدريب وورش العمل للشركات حول فوائد ومزايا القيد، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع متطلبات السوق المالية.

تطوير أدوات مالية جديدة وابتكار البورصة أدوات مالية جديدة تتناسب مع احتياجات الشركات، مثل الصكوك والأوراق المالية ذات العوائد المتنوعة.

تعزيز التواصل مع الشركات ولابد من تواصل البورصة بشكل فعال مع الشركات المحتملة،و تقديم المشورة والدعم من خلال مراحل التحضير للقيد، وحل أي تحديات قد تواجهها.

تقديم خدمات استشارية متخصصة،لذلك لابد من الاستفادة مما توفره البورصة من خدمات استشارية متخصصة لمساعدة الشركات في التحضير للقيد وضمان تلبية جميع متطلبات السوق.

واضاف انه من خلال هذه الجهود،يمكن للبورصة جذب المزيد من الشركات وتعزيز استقرار ونمو السوق المالية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة.

وشدد على ضرورة العمل علي تفعيل صانع سوق خصوصا مع الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم مع التخفيض الكبير بأسعار العملة وجاذبية مضاعفات الربحية وتضاعف قيم الأصول عشرات المرات حرفيا.

وشدد على ضرورة إيجاد صانع سوق كأداة تسويق برفع بعض الاسهم لقيمتها العادلة مما يلفت الأنظار بالداخل والخارج للفرص السانحة بالبورصة المصرية مقارنة بأسواق العالم التي تتداول حاليا في قمم تاريخية.

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