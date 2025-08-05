لليوم الثاني، غرفة عمليات الوفد تتابع سير التصويت في انتخابات الشيوخ

تتابع غرفة العمليات المركزية لحزب الوفد برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب، وعضو مجلس الشورى، سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني للانتخابات، وذلك في مختلف مراكز ومدن الجمهورية.

انتخابات مجلس الشيوخ

وتضم الغرفة في عضويتها كلًّا من: المهندس محمد الزاهد، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، والدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والهيئة العليا، والمستشار صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا، والمهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا،، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، ومحمد أبو العينين، عضو اللجنة النوعية للشؤون التشريعية، وصلاح توفيق، مدير مكتب رئيس الحزب، وأحمد عزت، مدير المقر، وأسماء شعلان، مدير مكتب رئيس الحزب، وعلي حسن، مدير شؤون العضوية.

وانطلقت أمس عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت حتى الساعة التاسعة مساءً.



ومن جابنه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، أن الغرفة تتابع سير العملية الانتخابات على مدار الساعة، مضيفا، أن هناك مرشحين اثنين في انتخابات الشيوخ عن الوفد في القائمة الوطنية، وأربعة مرشحين فردي.



وأضاف الدكتور الهضيبي، أن الغرفة المركزية للحزب تتابع أيضا كافة التطورات الخاصة بالعملية الانتخابية، لضمان انتظامها وسيرها بشكل ديمقراطي وشفاف، مع تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.



وقال السكرتير العام لحزب الوفد: إن حزب الوفد يواصل جهوده في دعم المشاركة الإيجابية للمواطنين، وحثهم على التوافد للإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على الدور الوطني في بناء مؤسسات الدولة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.



ويشرف على الانتخابات 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مع متابعة مستمرة من وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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