الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة عمليات الوفد تتابع سير التصويت في انتخابات الشيوخ (صور)

غرفة عمليات الوفد
غرفة عمليات الوفد تتابع سير التصويت في انتخابات الشيوخ

تابعت غرفة العمليات المركزية لحزب الوفد برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب، وعضو مجلس الشورى، سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك في مختلف مراكز ومدن الجمهورية.

 

انتخابات مجلس الشيوخ 


وتضم الغرفة في عضويتها كلا من: المهندس محمد الزاهد، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، والدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والهيئة العليا، والمستشار صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا، والمهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا،، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، ومحمد أبو العينين، عضو اللجنة النوعية للشئون التشريعية، وصلاح توفيق، مدير مكتب رئيس الحزب، وأحمد عزت، مدير المقر، وأسماء شعلان، مدير مكتب رئيس الحزب، وعلي حسن، مدير شئون العضوية.


وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الإثنين، 4 أغسطس 2025، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ومن جابنه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، أن الغرفة تتابع سير العملية الانتخابات على مدار الساعة، مضيفا، أن هناك مرشحين اثنين في انتخابات الشيوخ عن الوفد في القائمة الوطنية، وأربعة مرشحين فردي.


وأضاف الدكتور الهضيبي، أن الغرفة المركزية للحزب تتابع أيضا كافة التطورات الخاصة بالعملية الانتخابية، لضمان انتظامها وسيرها بشكل ديمقراطي وشفاف، مع تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.
وقال السكرتير العام لحزب الوفد: إن حزب الوفد يواصل جهوده في دعم المشاركة الإيجابية للمواطنين، وحثهم على التوافد للإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على الدور الوطني في بناء مؤسسات الدولة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.
ويشرف على الانتخابات 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مع متابعة مستمرة من وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات في 4 سبتمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصويت في انتخابات الشيوخ الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام القائمه الوطنية إنتخابات الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ حزب الوفد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

برشلونة يتقدم بثلاثية على فريق دايجو الكوري وديا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة المغرب في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير ومكانة مرموقة

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

دار الإفتاء تحذر من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads