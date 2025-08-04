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رياضة

الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت رئيسًا للجهاز الطبي بالزمالك

طبيب الزمالك الجديد
طبيب الزمالك الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت لتولي مهمة رئاسة الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بناءً على قرار جون إدوارد المدير الرياضي للفريق في إطار سعيه بالتنسيق مع النادي لتدعيم الجهاز الطبي بخبرات دولية متميزة تواكب أعلى المعايير العالمية.

الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت رئيسًا للجهاز الطبي بالزمالك

ويُعد الدكتور مانزانيت من الأسماء البارزة في مجال الطب الرياضي، حيث يشغل منذ نوفمبر 2021 منصب طبيب فريق فياريال الإسباني، ويمتلك خبرة واسعة من خلال عمله في الدوري الإسباني.

ويحمل الدكتور مانزانيت سجلًا أكاديميًا مميزًا، حيث حصل على ماجستير في الطب الرياضي من جامعة TECH العالمية، ودبلومة في الطب الكروي من برنامج FIFA/CIES، إلى جانب تخصصه في الطوارئ والإصابات العظمية الرياضية والتصوير بالرنين المغناطيسي العضلي الهيكلي (MRI) من جامعة فرانسيسكو دي فيتوريا في إسبانيا. كما نال اعتمادات دولية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).

تشكيل الجهاز الطبي في الزمالك 

وجاء تشكيل الجهاز الطبي كالتالي:

الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت رئيسًا للجهاز الطبي

الدكتور محمد شوقي   رئيسًا لجهاز العلاج الطبيعي وتطوير الأداء

الدكتور عمرو عويضة   أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل

مصطفى عبده  أخصائي تأهيل

علاء رجب مخططًا للأحمال

سعيد سويلم ومحمد الجزار  أخصائيين تدليك وإعادة الاستشفاء.

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