الزمالك يقبل اعتذار أحمد سالم عن عدم الاستمرار في منصبه

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على قبول الاعتذار المقدم من أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي عن عدم استكمال مهمته نظرًا لارتباطه بخوض تجربة إعلامية جديدة تستلزم التفرغ التام والحياد الكامل.

مجلس الزمالك يشكر أحمد سالم على فترته

وقدم المجلس الشكر الجزيل إلى أحمد سالم على الفترة التي قضاها مع النادي وساهم من خلالها في أداء دوره بمنتهى الاحترافية والحرص على مصلحة النادي وجماهيره.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن تمنياته أحمد سالم بالتوفيق في مهمته الإعلامية الجديدة كأحد الوجوه المشرفة في الإعلام المصري.

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