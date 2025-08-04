ائتلاف نزاهة: استخدام تقنية QR code في كشوف الناخبين ومسيرات تدعو للمشاركة

يواصل ائتلاف نزاهة أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية، ومواكبة الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للعملية الديمقراطية.

تقنية QR Code

وفيما يلي أبرز ملاحظات الائتلاف حتى فترة الاستراحة 3 ظهرًا:

لاحظ المتابعون استخدام اللجان الانتخابية لنظام " QR Code" في كشوف الناخبين، وهي تقنية جديدة تهدف إلى تعزيز دقة إجراءات التصويت والتحقق من صحة بيانات الناخبين، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية. ومع ذلك أشار المتابعون إلى أهمية التوعية بهذه التقنية بشكل أوسع لجميع الناخبين.

تأخر فتح اللجان في الفترة المسائية

ولاحظ المتابعون تأخر فتح اللجان الانتخابية في عدد من اللجان الانتخابية التي تم زيارتها في "القليوبية، البحيرة، المنيا، الجيزة"، حيث تراوح التأخير بين بضع دقائق وحتى نصف ساعة من الموعد المقرر لها.

لاحظ المتابعون تواجد مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس عليها شعارات عدد من الأحزاب السياسية يقدمون للناخبين عصائر ومياه بداع مواجهة الطقس الحار، وذلك أمام مدرسة بن لقمان الإعدادية بنين، الكائنة بشارع الجمهورية دائرة قسم أول المنصورة- محافظة الدقهلية، وتكرر الأمر أمام ⁠مدرسة الملك الكامل الثانوية، الكائنة بشارع عبد المنعم رياض- دائرة قسم تان المنصورة في ذات المحافظة.

ولاحظ المتابعون أيضًا، قيام أحد أعضاء مجلس النواب عن دائرة "كفر الدوار" بمحافظة البحيرة، بقيادة مسيرة داعمة لمرشحي الحزب الذي ينتمي إليه في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في محيط اللجان الانتخابية بكفر الدوار.

لاحظ المتابعون قيام أحد أعضاء مجلس النواب وينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية، بقيادة مسيرة داعمة لمرشحي الحزب الذي ينتمي إليه، في قرية "بني سلامة" التابعة لمركز منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة.

التشجيع على المشاركة

ورصد المتابعون وجود مسيرة كبيرة من المواطنين في منطقة "أولاد صقر" بمحافظة الشرقية، يدعون فيها إلى المشاركة والتصويت في الانتخابات، حيث تم ملاحظة حملهم لافتات مكتوب عليها "صوتك أمانة" لتشجيع المواطنين على المشاركة.

لاحظ المتابعون وجود مسيرة كبيرة يقودها أحد الأحزاب السياسية الكبرى في الإسماعيلية يدعون المواطنين للمشاركة والتصويت، وذلك قرب لجنة "مدرسة فاطمة الزهراء".

رصد المتابعون أيضًا مسيرة كبيرة بقيادة رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، انطلقت من أمام مقر ديوان عام رئاسة المركز لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

ارتفاع نسبة المشاركة

لفت المتابعون إلى ارتفاع معدلات المشاركة في عملية التصويت في مجموعة من اللجان الانتخابية التي تم زيارتها صباح اليوم من بينها: "روض الفرج والوايلي والعباسية بمحافظة القاهرة، السادس من أكتوبر، منشأة القناطر، والدقي بمحافظة الجيزة، المنتزه وسموحة والرمل بمحافظة الإسكندرية، دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، أولاد صقر والزقازيق بمحافظة الشرقية، طنطا والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية".

الهلال الأحمر

ثمّن المتابعون الدور الذي اضطلعت به فرق الهلال الأحمر المصري، لا سيما في تقديم الدعم والمساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل محيط اللجان الانتخابية، حيث ساهموا في تيسير وصول الناخبين من هذه الفئات إلى لجانهم.

ويواصل الائتلاف عملية المتابعة الميدانية حتى موعد غلق اللجان الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف، والتي تقوم برصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 30 متابعًا دوليًا من 14 دولة، يمثلون ثلاث منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان). وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان. وتسعى البعثة، إلى تغطية ما بين 14% و17% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 8,200 لجنة انتخابية.

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