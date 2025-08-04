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سياسة

"ائتلاف نزاهة" يباشر المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس الشيوخ في 13 محافظات

متابعو ائتلاف نزاهة،
متابعو ائتلاف نزاهة، فيتو

بدأت البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة" صباح اليوم الإثنين، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث انتشر المتابعون الدوليون في 13 محافظة تغطي مختلف الأقاليم الجغرافية في الجمهورية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

رصد وتوثيق العملية الانتخابية 

وباشرت غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف أعمالها في رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان. 

وأكد "ائتلاف نزاهة" التزامه الكامل بالمعايير المهنية الدولية المنظمة لأعمال المتابعة الانتخابية، واحترامه للأطر القانونية والتشريعية الوطنية، بما يضمن سيادة الدولة ويعزز من نزاهة العملية الانتخابية.

عدد لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية ما بين 14% و17% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 8,200 لجنة، وتستهدف البعثة متابعة ما يقرب من 1,440 لجنة فرعية علي مدار يومي الاقتراع

ائتلاف نزاهة 

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 30 متابعًا دوليًا من 14 دولة، يمثلون ثلاث منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان). 

وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

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