انتخابات الشيوخ 2025، رئيس دينية النواب يدلي بصوته ويؤكد: واجب وطني

أدلى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية الأسبق، بصوته اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنة مدرسة نهضة مصر بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الجولة الحالية التي تشهدها الجمهورية لانتخاب أعضاء المجلس.



وأكد "جمعة "أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، واستحقاق دستوري ينبغي على كل مواطن أن يؤديه بروح من المسؤولية والوعي.



انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

تقدم المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الهيئة بالتعازي لم توفوا أثناء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ومنهم السيد محمد إسماعيل عبد القادر مدير مدرسة كفر حمد بالشرقية، أثناء متابعته العملية الانتخابية في المدرسة.، والسيدة ليلي معوض محمد عويس في حال وجودها في فناء مدرسة بالفيوم والتي أصيبت بأزمة قلبية وتوفت إثر نقلها إلى المستشفى.

السيد صابر السيد عبد الرحمن موظف بمحكمة مركز الزقازيق، أمين لجنة مدرسة الحاجة نبوية عبد الحميد بالشرقية، والذي أصيب بأزمة قلبية وتوفى إثر وصوله إلى المستشفى.

وأضاف، أنه تم إصابة المستشارة داليا أحمد محمد يوسف من النيابة الإدارية، في لجنة 461 في مدرسة علي بن أبي طالب إثر وقوع مروحة عليها بمقر اللجنة، ولكن دون إصابات، وأصرت على الاستمرار في العمل بعد توجهها إلى المستشفى والكشف عليها.

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