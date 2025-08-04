الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة بطريق السويس وضبط والده

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة بطريق السويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلًا يقود سيارة ملاكي بطريق (السويس/القاهرة)، ما أثار حالة من الجدل والاستياء العام نتيجة تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالتحري، نجحت الجهات المختصة في تحديد وضبط السيارة محل الواقعة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، إلى جانب ضبط قائدها ومالكها، والذي تبيّن أنه والد الطفل ويقيم بمحافظة القاهرة.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر والد الطفل بأنه كان برفقة نجله أثناء القيادة بقصد تعليمه استخدام السيارة، دون إدراك لخطورة الأمر ومخالفته للقانون.

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وتم التحفظ على السيارة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة المختصة

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