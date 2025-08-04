إخماد حريق شب في مطعم كشري بالمنوفية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية في السيطرة على حريق نشب داخل أحد مطاعم الكشري بمركز الباجور، بعد أن امتدت النيران إلى الطابق العلوي من العقار، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص وتضرر واجهة المبنى.

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ عن اندلاع حريق داخل مطعم كشري وسط المدينة.

وعلى الفور، تم التنسيق مع قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، كما تم الاستعانة بسيارات إضافية من الوحدات القريبة لضمان سرعة التعامل مع النيران.

وبذلت فرق الإطفاء جهودًا مكثفة لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لتأمين المواطنين وتسهيل أعمال الإطفاء.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ فحص أسباب الحريق وتقدير الخسائر.

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