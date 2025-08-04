الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق شب في مطعم كشري بالمنوفية

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية في السيطرة على حريق نشب داخل أحد مطاعم الكشري بمركز الباجور، بعد أن امتدت النيران إلى الطابق العلوي من العقار، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص وتضرر واجهة المبنى.

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ عن اندلاع حريق داخل مطعم كشري وسط المدينة.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى لنشره مقاطع خادشة للحياء

الأمن يكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة بطريق السويس وضبط والده

وعلى الفور، تم التنسيق مع قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، كما تم الاستعانة بسيارات إضافية من الوحدات القريبة لضمان سرعة التعامل مع النيران.

وبذلت فرق الإطفاء جهودًا مكثفة لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لتأمين المواطنين وتسهيل أعمال الإطفاء.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ فحص أسباب الحريق وتقدير الخسائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق المنوفية مطعم كشري الحماية المدنية حريق الباجور المنوفية مطعم يحترق حوادث مصر

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى لنشره مقاطع خادشة للحياء

الأمن يكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة بطريق السويس وضبط والده

وزير الداخلية يقرر إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

فيديو وثق الواقعة، ضبط قائد ميكروباص خالف الاتجاه واعتدى على مواطن بالسلام

الأمن يفحص فيديو لترويج المخدرات واستعراض البلطجة في حدائق القبة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجة بالغربية.. وضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية (صور)

وزير الداخلية خلال إدلائه بصوته في انتخابات الشيوخ: استنفار أمني شامل لتأمين العملية الانتخابية

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالتجمع الخامس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

الهيئة الوطنية للانتخابات: وفاة 3 موظفين وسقوط مروحة على قاضية أثناء عملية التصويت

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بصلي كل الفروض والنوافل، هل فيه مانع اتفرج على التليفزيون أو اسمع موسيقى؟.. أمين الفتوي يرد (فيديو)

تفسير حلم تساقط الشعر في المنام وعلاقته بطول العمر وتحسن الأحوال

هل يجوز ترك عمل العقيقة عن الأولاد للقادر؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads