تفعيل القوافل الطبية داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الدقهلية (صور)

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية تفعيل القوافل الطبية في اللجان الانتخابية لـ مجلس الشيوخ 2025، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

تفعيل القوافل الطبية في اللجان الانتخابية

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على أهمية هذه الخطوة في دعم المواطنين من كبار السن، وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم أثناء تواجدهم في اللجان الانتخابية.



قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن ما نراه اليوم يفوق الوصف بالكلمات فهو عرس ديمقراطي، والمشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وحق دستوري على الجميع.

محافظ الدقهلية يتابع سير الانتخابات



جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية، التفقدية لمتابعة سير أعمال التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، شملت مدرستي بن لقمان الإعدادية والملك الكامل الثانوية، حيث اطمأن على انتظام العملية الانتخابية، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع.

وخلال جولته، شدد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني الدائم والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها.

اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية

وأكد المحافظ أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، وتحت إشراف قضائي كامل، مشيدًا بوعي المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري على الجميع.

الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت

وقال اللواء طارق مرزوق إن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من تجهيز اللجان وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، وتنسيق دائم بين غرف العمليات لمتابعة اللحظة بلحظة.

كما دعا محافظ الدقهلية المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، والمشاركة الإيجابية التي تعكس وعي أبناء المحافظة، وتُبرز الوجه الحضاري للدقهلية في دعم المسار الديمقراطي، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الشباب في التوعية وحث المواطنين على المشاركة، ومؤكدًا أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول في بناء الوطن وحماية مكتسباته.

المرأة المصرية تثبت كل يوم تميزها ومكانتها الكبيرة

وأشار محافظ الدقهلية أن المرأة المصرية تثبت كل يوم تميزها ومكانتها الكبيرة في المجتمع ومشاركتها الكثيفة اليوم دلسل وعي ومسئولية، مؤكدا أن ما شاهده اليوم بلجان الانتخابات لا يمكن وصفه بتلكلمات والصورة خير دليل، كما يمثل عرس ديمقراطي يؤكد عراقة شعب الدقهلية ووعيه وحرصه علىص أداء الاستحقاق الانتخابي.

كما أكد محافظ الدقهلية أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة متطلبات المواطنين في جميع المجالات، وأن الأحداث الجارية بالمنطقة تحتم علينا الالتفاف حول القيادة السياسية، والمضي قدما خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضرب أروع وأصدق الأمثلة في العطاء والاخلاص.

وأوضح محافظ الدقهلية أن متابعتنا للعملية الانتخابية لا تؤثر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، كما أنه بالتوازي تتواجد فرق عمل بغرف العمليات وميدانيا لمتابعة سير أعمال الانتخابات وتذليل أي عقبات.

هذا وتستمر عملية التصويت لليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً، وتُستأنف غدًا الثلاثاء 5 أغسطس، وسط متابعة لحظية من غرفة عمليات المحافظة، لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ويسر.

انطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا وتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 ألاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية لمتابعة الانتخابات

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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