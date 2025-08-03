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محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية وزيادة حملات التوعية

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فيتو

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال شهر أغسطس، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

 

وأضاف محافظ الإسكندرية أن هذا يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ٤ قوافل طبية، خلال شهر أغسطس وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تبدأ القوافل يوم (٥-٦ أغسطس) بوحدة عبد الباسط بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام يومي (١٢-١٣ أغسطس) بوحدة الدخيلة بنطاق حي العجمي، كما تنفذ يومي (١٩-٢٠ أغسطس) بوحدة بنجر ٤ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة قوافل  شهر أغسطس بتواجدها في نطاق حي العامرية بقافلة طبية بوحدة عبد القادر يومي (٢٦ -٢٧ أغسطس).

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتيسير الحصول على الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية لجميع المواطنين.

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية رؤساء الأحياء الرئيس عبد الفتاح السيسي القوافل الطبية الشاملة المديريات الخدمية الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

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