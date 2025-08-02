السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

استشهاد 30 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 30 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت بينهم 10 من طالبي المساعدات.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته قالت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم السبت: إن طفلًا جديدًا توفي بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

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إذاعة جيش الاحتلال: مبعوث ترامب يغادر إسرائيل اليوم

وأكدت مصادر طبية، منذ أيام وفاة 8 فلسطينيين بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 162، بينهم 92 طفلًا، إثر تسجيل وفاة آخرين في الساعات الـ 24 الماضية.

 

ووفقًا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفًا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وسيدة من سوء التغذية الحاد، في أسوأ أزمة إنسانية في تاريخ غزة، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023.

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