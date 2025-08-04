أمم افريقيا للمحليين، ناجي حكمًا لمباراة السنغال ونيجيريا.. وعاشور لتقنية الفيديو

أمم افريقيا للمحليين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم مباراة السنغال ونيجيريا، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علي ستاد اماني بمدينة زنجبار بتنزانيا، ضمن المجموعة الرابعة من كأس أمم افريقيا للمحليين " الشان "

طاقم حكام مباراة السنغال ونيجيريا

الطاقم بقيادة المصرى محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه كلا من الجيبوتي ربل در ايلاي مساعد أول وصامويل سيراك منجيس مساعد ثاني والليبي احمد عبدالرازق حكما رابعا والمصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو والاثيوبي باملاك تيسيما حكم مساعد لتقنية الفيديو

حكمين مصريين في أمم إفريقيا للمحليين

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا للمحليين " الشان "، وتضمنت الثنائي الدولي المصري محمود ناجى كحكم ساحة، بينما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم الدولي محمود عاشور.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلنت في مايو الماضي القائمة المبدئية لحكام أمم افريقيا للمحليين "الشان" وتواجد فيها محمود ناجي ضمن حكام الساحة، قبل أن يعتمد الكاف القائمة النهائية بتواجد الثنائى المصري محمود ناجي ومحمود عاشور كسفرين لمصر في البطولة التي ستقام خلال شهر أغسطس المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.