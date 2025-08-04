مسيرة لأبناء العمرانية والطالبية لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

شهدت منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها أهالي العمرانية والطالبية، يتقدمهم عدد من قساوسة الدائرة، أمام مجمع مدارس العمرانية، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس الجاري، وتجرى الانتخابات فى الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 12 أغسطس

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.



تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلقت اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتستمر على مدار يومي 4 و5 أغسطس، ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس 2025.

مواعيد انتخابات الإعادة

وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، ويعقبها التصويت بالداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة النهائية وتُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر المقبل.

ويُدلي الناخبون بأصواتهم في 8 آلاف و825 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية.

27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة، فيما جرى تخصيص 125 لجنة فرعية بالطوابق الأرضية لتسهيل التصويت على كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، ووفق أعلى معايير الشفافية، مشددة على أهمية المشاركة باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لكل مواطن مُدرج في قاعدة بيانات الناخبين.

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