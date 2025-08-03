قبيل بدء التصويت في الداخل.. تعرف على آخر ما تبقى من الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

يبدأ غدا الإثنين التصويت بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ويستمر التصويت بعد غد الثلاثاء.

وسبق أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات داخل الجمهورية يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس 2025.

الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة

وتُعلن نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية"، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة (إن وجدت).

يتم بعدها الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال مدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم لها من طعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من الجمعة 15 أغسطس، وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي تبدأ فيه فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

وتُجرى جولة الإعادة خارج الجمهورية يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025.

وتُجرى جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025.

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