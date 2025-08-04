الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستشفى شهداء الأقصى: الاحتلال يتعمد التضييق على كميات الوقود التي تصل للمستشفيات

مستشفي غزة، فيتو
مستشفي غزة، فيتو

 قال  المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم الاثنين، أن المستشفيات  في غزة تعتمد كليا على مولدات الكهرباء منذ 22 شهرا ومهددة بالتوقف.

 وأوضح أن المجاعة في غزة تتفاقم وأن أغلبية المساعدات ينهبها قطاع الطرق.

 كما أشار إلى أن المستشفيات مكتظة عن آخرها بالمرضى والجرحى وطاقة الاستيعاب فاقت 300%، مضيفا أن الاحتلال يتعمد تقطير كميات الوقود التي تصل إلى المستشفيات.

 واختتم أن أعداد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية في ازدياد متواصل.

 وفي سياق اخر  استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية  الحي الشرقي في بلدة الخيام جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

بق استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية،هدفين بلبنان

 

 وقبل وقت سابق استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية،، هدفين ببلدة يارون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "محلقتين معاديتين (مسيرتين إسرائيليتين) استهدفتا بقنبلتين حفارة، كانت مركونة في حي الفوارة، في بلدة يارون، ما أدى إلى اشتعالها وتضررها".

مسيرة معادية ألقت قنبلة صوتية على حي السلطانة 

 

كما  ذكرت الوكالة أن "مسيرة معادية ألقت قنبلة صوتية على حي السلطانة قرب الملعب البلدي بأطراف بلدة يارون، دون وقوع إصابات".

 

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل بنت جبيل بلدة يارون جنوب لبنان جيش الاحتلال طائرة مسيرة إسرائيلية لبنان

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعترض مسيرة قادمة من اليمن

غارات إسرائيلية على مرتفعات جبل الريحان جنوبي ‎لبنان

وفاة وزير خارجية لبنان الأسبق إثر أزمة قلبية مفاجئة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

برشلونة يتقدم بثلاثية على فريق دايجو الكوري وديا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة المغرب في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير ومكانة مرموقة

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

دار الإفتاء تحذر من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads