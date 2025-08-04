مستشفى شهداء الأقصى: الاحتلال يتعمد التضييق على كميات الوقود التي تصل للمستشفيات

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم الاثنين، أن المستشفيات في غزة تعتمد كليا على مولدات الكهرباء منذ 22 شهرا ومهددة بالتوقف.

وأوضح أن المجاعة في غزة تتفاقم وأن أغلبية المساعدات ينهبها قطاع الطرق.

كما أشار إلى أن المستشفيات مكتظة عن آخرها بالمرضى والجرحى وطاقة الاستيعاب فاقت 300%، مضيفا أن الاحتلال يتعمد تقطير كميات الوقود التي تصل إلى المستشفيات.

واختتم أن أعداد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية في ازدياد متواصل.

وفي سياق اخر استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية الحي الشرقي في بلدة الخيام جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

بق استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية،هدفين بلبنان

وقبل وقت سابق استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية،، هدفين ببلدة يارون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "محلقتين معاديتين (مسيرتين إسرائيليتين) استهدفتا بقنبلتين حفارة، كانت مركونة في حي الفوارة، في بلدة يارون، ما أدى إلى اشتعالها وتضررها".

مسيرة معادية ألقت قنبلة صوتية على حي السلطانة

كما ذكرت الوكالة أن "مسيرة معادية ألقت قنبلة صوتية على حي السلطانة قرب الملعب البلدي بأطراف بلدة يارون، دون وقوع إصابات".

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

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